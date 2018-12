Sallandse Bottermarkt Raalte verovert plek op erfgoedlijst

Kerstmarkt in Wijhe: glühwein, marktkra­men en veel muziek

16:56 Leerlingen van de Capellenborg in Wijhe voeren zaterdag het theaterstuk De Rattenvanger van Hamelen op. Dat gebeurt op het plein bij de Nicolaaskerk in Wijhe, die dan het middelpunt is van de traditionele grote kerstmarkt die het dorp dan viert. De markt begint om 18 uur en duurt tot 21 uur.