Sallandse dorpen langs N35 blijven trom roeren in Den Haag

U wilt dat het rijk extra geld uittrekt om de N35 op te waarderen tot dubbelbaans stroomweg in beide richtingen, waarop een maximum snelheid geldt van 100 kilometer per uur. Hoe zinvol is daarbij uw petitie ‘Zo kan het niet langer’?

Tomson: ,,Om te beginnen is dit een bijzondere dag, want niet één van onze plaatselijk belangen had ooit eerder zo’n petitie aangeboden. Sinds wij zijn gaan samenwerken, hebben we al veel bereikt. Inmiddels doet ook de provincie Overijssel haar stinkende best om de N35 in Den Haag op de agenda te krijgen. Dat lukt steeds beter. Het is heel belangrijk dat ook mensen uit de omgeving en gebruikers van de N35 aangeven hoe belangrijk onze eis is.’’