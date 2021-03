Sallandse evenementen in de wachtkamer; Olst-Wijhe reserveert alvast geld om coronaproof event te ondersteunen

Sallandse feestver­huur­ders bundelen krachten en fuseren: ‘We willen ons als een olievlek versprei­den’

23 maart Springkussens, stormbanen en themafeesten. Het is een greep uit de verhuurmogelijkheden van de bedrijven Bres en Partyservice Salland. Laatstgenoemde timmerde de afgelopen jaren al hard aan de weg met de overname van twee andere lokale feestverhuurbedrijven. Nu worden de krachten gebundeld en de fuseren de twee onder de naam BresVerhuur. Vanuit een splinternieuwe locatie in Raalte wordt de feestverhuurbranche in Nederland aangevallen.