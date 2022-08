Sallandse gemeenten laten omgekeerde vlaggen wapperen, kunstwerk op rotonde Raalte moet wel wijken

In diverse gemeenten in de regio is er discussie over het wel of niet laten hangen van de omgekeerde Nederlandse vlag langs de openbare weg en aan gemeentelijke objecten. Zo wil bijvoorbeeld de gemeente Voorst graag dat de vlaggen worden weggehaald. Eerder liet de provincie Overijssel weten alleen vlaggen te verwijderen die acuut de verkeersveiligheid in gevaar brengen.