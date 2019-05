Sallandse gemeentes houden toeristenbelasting laag

Dorps­school De Linde in Laag Zuthem is met tijd meegegaan

16 mei De School met den Bijbel is in 1919 opgericht door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Laag Zuthem. In verband met het honderdjarig bestaan is er van 3 tot en met 8 juni een feestweek.