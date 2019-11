Sallandse horeca legt bezoeker gedragsregels op

De partijen willen het uitgaan op die manier veiliger maken en handvatten meegeven om op te handhaven. Het zijn regels over onder andere de verkoop van tabak en alcohol onder de 18 jaar, het gebruik van eigen consumpties, overlast voor de buren, wapens- of drugsbezit. ,,Regels zijn altijd nodig. Iedereen is erbij gebaat dat ze weten hoe we het gaan doen. In verkeer weten we dat we niet door een rood verkeerslicht mogen rijden. Maar in de horeca zijn sommige regels die voor de meeste mensen heel normaal zijn, voor een enkeling niet normaal’’, zegt Gerben Bentum van café de Slinger in Wijhe. Bij de ondernemer in het café onthullen de politie en burgemeester vandaag het bord met regels.

Weinig incidenten

Volgens woordvoerder van de gemeente Olst-Wijhe zijn er nu nog weinig incidenten tijdens het uitgaan in Salland. De huisregels, die in Olst-Wijhe en Raalte hetzelfde zijn, zorgen ervoor dat de horeca en de politie kunnen optreden als dat nodig is. ,,De regels maakt noodzakelijk optreden makkelijker.’’ Dat gebeurt in eerste instantie door de ondernemer, die op basis van de regels een bezoeker weigert of vraagt weg te gaan. Bij overtredingen is de politie er om te handhaven. ,,Daarbij kunnen we nu terugvallen op de regels’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,Het is wat ons betreft een mooie manier om samen op te trekken en uiteindelijk willen we daarmee samen werken aan een veiligere en gezelligere stapavond.’’

Bentum verwacht niet direct een grote verandering in horecagelegenheden. Van grote overlast is geen sprake. ,,Met burgemeester en politie zitten we nu op één lijn. Nu benadrukken we collectief dat we een veilig uitgaansklimaat stimuleren. Bij ons is het qua overlast nog niet heel spannend, maar we vonden het wel goed hierover na te denken.’’

Dit willen we niet