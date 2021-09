Sallandse huurwoningen moeten naast mensen óók plek bieden aan vleermuizen en vogels: ‘Aantal dieren moet groeien’

Binnenkort staat dit bos in Mariënheem vol met kabouters: ‘Alle soorten en maten zijn welkom’

23 september De schoonzusjes Joyce Verschoor-Schrijver en Heleen Schrijver dompelen zich sinds kort helemaal onder in de wereld van kabouters. In omliggende dorpen is er al een kabouterpad of kabouterbos, maar Mariënheem bleef tot dusverre achter. Tot het weekeinde van 10 oktober, want dan wordt er een heus kabouterpad in het dorp geopend. ,,We mogen het hele bos gebruiken en er ons eigen ding van maken.’’