Sallandse jagers schieten eenden in nood te hulp: ‘In een korf kunnen kuikens veilig opgroeien’

We willen winter? We krijgen winter: meteen zondag gevoelstem­pe­ra­tuur -14 en het blijft twee dagen sneeuwen

6 februari De sneeuw komt in deze regio vanaf 18 uur naar beneden. De gehele nacht sneeuwt het gestaag door en morgenochtend worden we wakker met een centimeter of veertien sneeuw. Maar dan stopt het niet. ,,Tot maandagavond zit er sneeuw in de lucht", weet weerman Mark Wolvenne.