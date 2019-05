Sallandse jongeren laten zich misbruiken als geldezels door criminelen

Mijn Weekend Olst ‘verbaast’ kandidaat Europese verkiezin­gen

19 mei Aan de Stemtafel van D66 schoof zaterdag in Olst Vic van Dijk aan. Van Dijk is kandidaat voor de democraten bij de komende Europese verkiezingen en ging met bezoekers het debat aan over de stelling ‘Sterker met of zonder Europa’.