De Sallandse klusser kan straks weer terecht bij een oude en vertrouwde bouwmarkt. De HUBO komt terug, eerst in Olst en daarna waarschijnlijk in Wijhe. Formido en Multimate verdwijnen.

Nog een paar maanden en dan is het zichtbaar aan zowel de buiten-als binnenkant van het pand op bedrijfsterrein de Meente in Olst: Multimate transformeert in HUBO. Peter Tiebot, samen met zijn vrouw Mariët, eigenaar, is hier heel blij mee.

Bedrijfskleding

HUBO - van Houthandel Utrecht Bouwmarkt - en Multimate hebben dezelfde moederorganisatie, namelijk DGN uit Hoevelaken. En DGN heeft besloten verder te gaan met een sterke formule: HUBO. ,,Voor ons is de uiterlijke verandering de grootste. Het aanzicht van het pand verandert, de bedrijfskleding wordt HUBO-kleding. Dat maakt het allemaal gelijk duidelijk.''

Verdwijnen

Alle Multimatewinkels zullen de komende maanden HUBO worden, waarmee de naam Multimate gaat verdwijnen. Het is niet de enige formule die verdwijnt, ook de Formido zal als merknaam verdwijnen. In de wereld van de bouwmarkten is een grote herschikking gaande, ingegeven door onder meer de komst van de Duitse bouwmarkt gigant Hornbach.

Formido

De markt was tot voor kort verdeeld tussen een paar grote bedrijven, zoals DGN en Maxeda - eigenaar van zowel Formido als Praxis. Maxeda heeft vorig jaar besloten dat alle Formido's Praxis moeten worden. Dat is ook de reden dat de Formido in Raalte verandert.

Wijhe