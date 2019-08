Sallandse mountainbikers zetten grote stap in verwezenlijken ‘legende’-droom: Swiss Epic is overwonnen

The Legends of the Epic is een erelijst waar mountainbikers terecht kunnen komen als zij drie loodzware mountainbikewedstrijden in één jaar afleggen. De Swiss Epic is een van die drie. Slechts tien mountainbikers wereldwijd mogen zich een ‘legende’ noemen. Het Sallandse duo voltooide in maart al de Cape Epic in Zuid-Afrika. Nu de wedstrijd in Zwitserland ook afgevinkt is, komt het einddoel in zicht: in november het kunststukje voltooien in Nieuw-Zeeland door de Pioneer te overwinnen. Maar nu puft het duo eerst uit.