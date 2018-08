Sallandse pastor Thomas beleeft ramp in India: 'Het water kwam onverwacht'

In goed Nederlands laat de Indiase pastor Thomas vanaf een berg in Kerala weten dat er geen bekenden van hem zijn omgekomen. Ook zelf is hij in orde. ,,Het water kwam heel onverwacht, van alle kanten. Mensen vluchtten naar de tweede verdieping van hun huis of zelfs naar de derde verdieping. Maar ook daar waren ze niet veilig, en zijn ze verdronken. Dit hadden ze nooit verwacht.”



De ravage in de deelstaat in het zuidwestelijke deel van India is na overvloedige regenval compleet. In de afgelopen honderd jaar viel er nog nooit zoveel regen: bruggen en dammen hebben het begeven, akkers en landerijen staan blank. Naar schatting 800.000 mensen zijn op de vlucht.