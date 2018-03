Sallandse politiek vooral grijs, maar er is ook jonge aanwas

In totaal doen zestien politieke partijen een gooi naar zetels in de gemeenteraad tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in Olst-Wijhe en Raalte. De gemiddelde leeftijd van de potentiële raadsleden in de gemeente Raalte is 54 jaar. In Olst-Wijhe ligt die leeftijd met 51 jaar maar een fractie lager.

De Raalter afdeling van de SP spant de kroon: daar is de gemiddelde leeftijd liefst 64 jaar. Verder valt op dat de lokale politiek in Salland vooral een mannenbolwerk is. Geen enkele partij heeft meer vrouwen dan mannen op de lijst staan. In Olst-Wijhe hebben D66 en CDA evenveel vrouwen als mannen in huis, net als bij GemeenteBelangen in Raalte.

Voor het grootste mannenbolwerk moet je bij de PvdA in Raalte zijn. Daar is slechts 12,5 procent van de kandidaten vrouw. De jongste kieslijst in Salland staat op naam van de VVD Olst-Wijhe (47 jaar), de Raalter partij GemeenteBelangen volgt met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar.

Twintigers

Toch staan niet op elke lijst enkel oudere kandidaten. Bijna de helft van de tien partijen in Raalte heeft één of meer twintigers op het stembiljet staan. In Olst-Wijhe is dat bij twee van de zes partijen het geval. ,,Het is goed om te zien dat veel nieuwe mensen, onder wie een aantal jongeren, op de kieslijst staan'', vindt de Raalter burgemeester Martijn Dadema (42). ,,De gemeenteraad moet een weerspiegeling van de samenleving zijn.''