Sallandse sportploeg bereidt zich voor op Special Olympics

Op het G-handbaltoernooi in de sporthal De Lange Slag in Wijhe is de ploeg afgelopen zondag gepresenteerd. In de aanloop naar de Nationale Spelen Special Olympics zullen de sporters van de Sallandse Sportploeg aanwezig zijn. De eerstvolgende keer is dat tijdens de zwemwedstrijden van Savas/Hera ’11 in het zwembad van het nieuwe sportcentrum Tijenraan in Raalte op zaterdag 14 april.