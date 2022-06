Sallandse Sportploeg treedt aan bij Special Olympics: ‘Soms staan mensen ervan te kijken dat we een rolstoelspeler gewoon op het veld zetten’

De G-teams uit Salland verzamelen zich. Samen zijn zij de komende dagen de Sallandse Sportploeg. Geheel in Olympische stijl gaan zij per bus, met een tas vol tenues en een mix van spanning en lol een heel weekend sporten. Zij zijn één van de 32 teams uit het hele land die meedoen aan de Special Olympics in Twente.