Sallandse Wandelvierdaagse stevent af op een recorddeelname

Hoe het begon

,,Mijn dochter Maaike studeerde vrijetijdskunde. Ze vroeg me: denk eens na over een groots, sportief evenement wat ik in Raalte zou kunnen organiseren. Een schoolopdracht. Ik had toen twee keer meegedaan met de Nijmeegse Vierdaagse. Ik zou dat jaar, 2006, weer meedoen aan de 90ste editie. Maar het liep anders. Mijn vrouw lag in het ziekenhuis, ik zou Maaike wegbrengen naar Schiphol, dus ik kon niet maar Nijmegen.''

,,Daarna zijn mijn vrouw en ik nog een paar dagen op vakantie gegaan. Ik fietste rond in Brabant, kocht onderweg een cappuccino en broodje gezond. Zat ik daar met m'n broodje bij zo'n herdenkingsbeeldje langs de weg. Toen ineens spookte die vraag van Maaike weer door mijn hoofd. Een groots evenement... In Raalte... Toen wist ik het: een Sallandse Wandelvierdaagse! Ik belde Maaike, maar die reageerde: daar heb ik helemaal geen tijd voor. Lang verhaal kort: ik heb het zelf opgepakt.''

Hoe het groeide

,,Ik verzamelde kennissen om me heen om een organisatie op poten te zetten. Op het gemeentehuis was er meteen enthousiasme. Daar werd het evenement in één adem genoemd met Ribs & Blues en Stöppelhaene. Met een mooie timing, in de herfstvakantie. Maar toen moest het gebeuren. Ik hoor Chris de Bont, voorzitter, nog zeggen tijdens de eerste vergadering: wat nou als er maar 200 mensen komen? Ik antwoordde: Dan is het één keer en nooit weer. Maar zie, er kwamen dat eerste jaar, 2007, duizend wandelaars.''

,,Vanaf de start was er ieder jaar een groei van zo'n 600 wandelaars. Daar werd iedereen blij van. Tot 3.800 in het recordjaar. We luisteren heel goed naar de deelnemers. Bij evaluatie krijgen we kritische meningen terug. Voor ons gratis feedback. We hebben al tien jaar een een sterk bestuur, ieder met eigen talenten. Daar zit wel een valkuil. We moeten verjongen, anders komen we straks in de problemen. Daar zijn we kwetsbaar. En het blijft financieel steeds een uitdaging om binnen de kaders te blijven.''

Hoe het verder moet

,,Ieder jaar komen we met nieuwe routes. We hebben hier geen strand en zee, maar verder hebben we álles in Salland. Daar maken we gebruik van, bijzondere locaties. Wat verder na tien jaar nog steeds in mijn hoofd zit, is een grote feestavond, met muziek. De tent staat er tóch. Het zou mooi zijn als we de zaterdag vóór of de zaterdag ná de vierdaagse een feestavond mogen houden. Maar de gemeente wil er niet aan, wéér een evenement met muziek. En militairen, die zouden we ook naar Raalte moeten halen. Net als veel meer bedrijfslopers. We vragen ondernemers om hun medewerkers één dag mee te laten lopen. We hopen dat nog veel meer wandelaars de stoute schoenen aantrekken.''