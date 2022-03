Sallandtours uit Wijhe voor tweede keer met bus richting Oekraïne: opvangadressen gezocht

Twee nieuwe opvangloca­ties voor tientallen Oekraïense vluchtelin­gen in Heino en Nieuw Heeten

Er komen twee nieuwe opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Raalte. Vakantiepark Sallandshoeve in Nieuw Heeten opent de deuren van vijf vakantiehuisjes voor twintig vluchtelingen. Daarnaast wil Huis ter Heijne in Heino onderdak bieden aan tachtig gevluchte Oekraïners. „Het is iets waar je geen nee op kan zeggen.”

21 maart