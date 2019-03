SallandWonen heroverweegt prefab-project Slokker Innovate, SP Apeldoorn stelt vragen

SallandWonen gaat de zorgwekkende signalen over de kwaliteit van de woningen nu eerst ‘diepgaand onderzoeken’. De corporatie maakte onlangs met trots bekend 20 prefabwoningen van Slokker te bouwen in Broekland, Raalte, Heeten en Olst. ‘In de pers zijn recent verhalen verschenen die twijfel doen ontstaan over de kwaliteit van de producten en de service van Slokker Innovate', schrijft de corporatie in een verklaring. SallandWonen beslist na de onderzoeksresultaten of zij definitief met de aannemer in zee gaan. ‘Ons uitgangspunt is dat onze huurders wonen in kwalitatief goede, veilige en betrouwbare woningen.’