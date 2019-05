SallandWonen: toch niet met prefab-bouwer Slokker in zee

Dat heeft SallandWonen in een persbericht bekendgemaakt. De corporatie tekende begin dit jaar een intentieovereenkomst met prefab-bouwer Slokker voor de bouw van woningen in Heeten, Broekland, Raalte en Olst. SallandWonen stelt dat de intentieovereenkomst ‘in goed overleg tussen partijen’ is ontbonden. Slokker Innovate heeft volgens de corporatie aangegeven zich te willen richten op de huidige projecten in uitvoering en daarnaast op de afhandeling van openstaande punten bij eerder opgeleverde projecten.

Ontevreden

Die openstaande punten betreffen bouwprojecten in Apeldoorn, Ede, Culemborg en Zeewolde. Onderzoek van de Stentor in maart wees uit dat vele tientallen kopers van prefab-woningen in die plaatsen zeer ontevreden zijn over de kwaliteit van de koopwoningen. Ongelijke vloeren, grote scheuren in muren en plafonds, scheve kozijnen, lekkages en tochtklachten zijn de belangrijkste klachten over de snel te bouwen huizen. Het Zeewolder bedrijf is nu bezig om alle klachten te inventariseren en bekijkt of en zo ja hoe de problemen op te lossen zijn.

Geloof