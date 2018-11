Schapen voelen zich thuis in zonnepark

Tachtig schapen maken sinds vorige week donderdag hun opwachting op het zonnepark van energiecoöperatie Endona. Ze grazen er voor een proefperiode van enkele weken. Daarna bepalen schapenhouder Marc Kloosterman (46) uit Broekland en het bestuur van Endona of ze hun samenwerking komend voorjaar voortzetten. ,,Tot dusverre ben ik tevreden’’, benadrukt Kloosterman. Dat geldt ook voor Arnold Geerdink, secretaris van Endona.

Beide partijen profiteren ervan. Kloosterman mag zijn schapen er gratis laten grazen; Endona geniet op haar beurt van een strak geschoren gazonnetje onder de zonnepanelen. Bovendien wordt de opwekking van groene stroom gecombineerd met agrarische bestemming. Endona komt daarmee tegemoet aan Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, die de opoffering van akkers en weilanden voor energieparken hekelt. Iedereen blij.

Maken uw schapen op het zonnepark een opgewekte, energieke indruk?

Kloosterman: ,,Ik ga elke dag even kijken, omdat een schaap niet zelfstandig meer op zijn pootjes terecht kan komen als hij op zijn rug komt te liggen. Zo eentje moet ik overeind tillen. Ik heb de indruk dat de schapen er wel schik van hebben om daar te lopen. Voor mij is het weleens een probleem om ze te controleren, want soms lopen ze onder de panelen. Dan moet ik ze zoeken en kan het een tijdje duren voor ik al mijn schaapjes heb geteld. Ze hebben geen hekel aan regen, maar die panelen bieden voor de schapen natuurlijk wel een mooie schuilgelegenheid.’’

Kunnen uw schapen daar last krijgen van elektrische straling?

,,Als mensen rustig slapen onder een dak vol zonnepanelen, zullen ze voor schapen ook wel niet zo schadelijk zijn. We waren wel bang dat de ze kabels van de zonnepanelen door zouden bijten. De vraag is dan wie er voor de schade opdraait. Daarom heb ik de schapen er eerst een weekje op proef laten lopen. Maar het gaat gelukkig goed. Ik heb nog geen shoarma op het land zien liggen. Ik houd mijn schapen voor het lamsvlees, maar het is wel de bedoeling dat ze in Limburg worden geslacht voor de Belgische en Franse markt. Want de wol levert niet zo veel op. Daar kunnen we niet van leven.’’

Hoe lang mogen de schapen daar blijven grazen?

,,Tot het gras op is. Dat duurt waarschijnlijk nog een week of twee à drie. Alle schapen gaan in januari naar binnen. In februari is de lammertijd. Twintig procent van de oude schapen wordt door lammeren vervangen. Die hebben geluk gehad, de rest gaat naar de slager. De schapen mogen in april of mei weer naar buiten.’’

Het gras is altijd groener bij de buren. Geldt dat ook voor het zonnepark in Heeten?

,,Het gras is prima, maar niet van de allerbeste kwaliteit. Die is moeilijk te verbeteren, want ik kan natuurlijk niet met de meststrooier tussen de zonnepanelen door rijden. Maar hopelijk kunnen er in het voorjaar kruidenmengsels worden gezaaid. Dat is niet alleen goed voor de schapen, maar ook voor de natuur. In mijn eigen weiland groeien ze ook.’’

Wanneer krijgt u uw schaapjes op het droge?

,,Voorlopig niet, maar dat vind ik helemaal niet erg. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur en hield alleen voor de hobby varkens en konijnen. Maar ik heb altijd boer willen worden. Ik kocht mijn eerste schapen toen ik dertien jaar was en heb er nu 570. Ik ben er zeven dagen per week druk mee, maar dat doe ik graag.’’

