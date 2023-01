Science fiction met paard en ruiter in Raalte en dat allemaal voor het welzijn van het edele ros

Kinderen van Diepenveen­se school kunnen in eigen minibosje gezond snoepen van de krenten­boom

Een iglo en twee tipi’s - een soort wigwams - gemaakt van wilgentakken. Stukken boomstam als zitjes. En een insectenhotel - in de vorm van een bloem - waarin straks hommels, bijen en andere insecten ‘inchecken’. De leerlingen van basisschool De Zonnewijzer in Diepenveen bedachten het zelf: een tiny forest. Een minibosje pal naast de school, om in te spelen én te leren. Het werd vanochtend officieel geopend.

