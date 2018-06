Sfeer zat er goed in op Straatkorenfestival Luttenberg

Elaine grijpt eerste prijs op The Best Music Act of Olst

19:41 Elaine Elenbaas heeft zaterdag The Best Music Act of Olst op haar naam geschreven. De winnares, die uit Enschede komt en familie in Olst heeft wonen, liet de drie andere concurrenten achter zich. In de jury zat onder anderen The Voice Kids-winnares Yosina, die bij de twee voorgaande edities van The Best Music Act of Olst als eerste is geëindigd.