Shoppen in sloopwoningen Lemelerveld: een deur, kozijn, stoppenkast, zelfs op de karpers wordt geboden

Ruzie loopt uit de klauwen in discobus: politie zoekt verdachte van mishande­ling Lemele

Mishandeld in de discobus. Eind vorig jaar ging het in de partybus tussen Lemele en Wijhe mis. In het holst van de nacht liep een ruzie uit op een handgemeen. De politie is op zoek naar de betrokkenen.

20 januari