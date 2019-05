Sieni na haar avontuur in Sri Lanka: ‘Havonos móet doorgaan’

Ze was er rond Pasen, ook in Colombo, toen er de aanslagen waren. ,,Ik heb het niet van nabij meegemaakt, maar ben wel in de buurt geweest. Sirenes gingen af, er was paniek. Even later zagen we op de tv in ons hotel Breaking News. Mijn zoon in Nederland had het toen ook al gezien en belde meteen of ik oké was. Het was alsof ik in een verkeerde film terecht was gekomen.’’