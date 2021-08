Singer-songwriter uit Ommen wil eindelijk cd’s presenteren: ‘Crowdfunding nodig’

Dat is een thuiswedstrijd voor de nu 44-jarige inwoonster van de Ommer buurtschap Giethmen. Daar woont ze met haar man, twee dochters en een kat in een bungalow in de bossen. Ze werkt 24 uur per week in de thuiszorg bij Carinova, als wijkverpleegkundige in Wijhe. Haar man Marcel Weelink werkt eveneens in de zorgsector, in de gehandicaptenzorg bij Zozijn in Raalte. „’s Avonds als de kinderen naar bed zijn spelen we samen gitaar op de bank. We delen de zelfde passies”, zegt Van Calkar.