Sint krijgt een aftelkalender uit Raalte cadeau

Paspoort afhalen in Nieuwleu­sen kan niet meer

8:25 Met ingang van donderdag 1 november kunnen in het gemeentelijk servicepunt in De Spil in Nieuwleusen nog wel paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen worden aangevraagd, maar niet meer worden afgehaald. Daarvoor moeten Nieuwleusenaren voortaan naar het gemeentehuis in Dalfsen, of de ‘paperassen’ thuis of laten bezorgen op een ander adres, zoals op hun werk.