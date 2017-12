Sint Kruitbosch (75) neemt afscheid van buurtbus in Wijhe

Speciaal voor 5 december besloot Kruitbosch zich te verkleden als Sinterklaas en cadeautjes uit te delen aan de mensen die meegingen tijdens zijn laatste rit. ,,Dat vond ik wel een waardig afscheid." Zijn outfit valt veel reizigers meteen op. ,,Oh, hallo Sinterklaas'', zegt één van hen. ,,Gaat u voor de laatste keer mee met Sinterklaas?", vraagt Kruitbosch.

Plezier

Terwijl hij probeert om in de bochten zijn mijter op te houden, blikt Kruitbosch terug op de periode dat hij de buurtbus bestuurde. Hij heeft er inmiddels negen jaar opzitten. Volgens zijn collega's reed hij 500 ritten en dus zo'n 1500 uur. ,,Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en ik vind het heel jammer dat ik ermee moet stoppen", zegt de voormalig vrachtwagenchauffeur.

Negen jaar lang reed hij dezelfde rit en ook deze ochtend zwaait hij naar de bekenden die hij de afgelopen jaren ook steeds tegenkwam. ,,Een beetje doorwerken", zegt hij bij één van de haltes tegen drie hoveniers. Daarna drukt hij het gaspedaal weer in.

Krentenbrood

De bus is vanochtend gevuld met een paar scholieren en enkele vaste klanten. Marloes is één van hen. ,,Ik ga al drie jaar met de buurtbus", zegt ze. ,,Ik kan niet fietsen en dit is een goede oplossing." Ze stapt uit bij de bakkerij. Kruitbosch wil wegrijden, maar wordt tegengehouden door het personeel. ,,Even wachten Sinterklaas", roept één van hen. Hij krijgt een grote doos met zijn leeftijd in krentenbrood.

Volledig scherm Derk Kruitbosch met zijn cadeau van de bakkerij. © Gerard Vrakking

Emotioneel

Tijdens zijn laatste rit hoopt hij nog te kunnen zwaaien naar zijn schoonmoeder, die speciaal voor dit afscheid langs de kant van de weg zou gaan staan. Het verbaast Kruitbosch dan ook dat zij er niet is. Later ziet hij haar alsnog, want zij wacht samen met andere familie en collega's de buurtbus van Kruitbosch op bij station Wijhe. ,,Onvoorstelbaar dat ik dit mee mag maken, ik word hier wel emotioneel van", zegt Kruitbosch met een glimlachje rond zijn nepbaard.

Nadat iedereen Kruitbosch heeft gefeliciteerd, neemt zijn vrouw Diny kort het woord. ,,Nu is hij weer van mij", lacht ze. De vraag is echter of dit er in de praktijk ook van komt. Kruitbosch heeft namelijk alweer een nieuwe klus. ,,Ik ga op de rolstoelbus rijden. En als ik nog meer kan krijgen, doe ik dat ook. Stilzitten is nu eenmaal niets voor mij."