Situatie in gevangenis Zutphen schopt zitting overval op bejaarde broers uit Heeten in de war

De Penitentiaire Inrichting in Zutphen was vanaf donderdagochtend ‘in lockdown’, wat betekent dat niemand er in of uit mocht. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid was er mogelijk smokkelwaar de gevangenis in gebracht. Tijdens de zoekactie mag niemand het gebouw in of uit, ook verdachten niet die in een rechtszaal verwacht werden. Opvallend was dat de tweede verdachte woensdag ook iets dergelijks meemaakte. Toen werd de PI Grave hermetisch afgesloten, kennelijk vanwege een soortgelijk feit.