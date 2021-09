Slachtoffer dodelijk ongeval Heeten is jongen (14), tweede bromfietser niet betrokken

Niet bevoegd

,,Dat is natuurlijk een gegeven. We onderzoeken altijd de verwijtbaarheid in het verkeersongeval. Dus alle informatie rond het onderzoek wordt betrokken in het proces-verbaal, waarna justitie een beslissing neemt over de verwijtbaarheid. Ook is het feit dat we in dit geval te maken hadden met een kwetsbare verkeersdeelnemer.’’