Slagveld bij schapenhouder Beerzerveld was het werk van een wolf

Het slagveld begin januari bij een schapenhouder in Beerzerveld, bij Ommen, was het werk van een wolf. Dat blijkt uit dna-onderzoek dat het faunafonds Bij12 voor de provincie Overijssel heeft uitgevoerd. Ook in Dalmsholte en Heino werd in de eerste week van 2019 een schaap doodgebeten door een wolf.

De wolf beet op 5 januari vier schapen dood in het buurtschap Beerzerveld in de gemeente Ommen. Dat heeft Bij12 nu officieel vastgesteld. Diezelfde dag werd zo’n twintig kilometer verderop ook in Dalmsholte (gemeente Dalfsen) een schaap doodgebeten. En een dag later sloeg een wolf toe in Heino. Ook daar ging het om één schaap. De eigenaren van de schapen krijgen een schadevergoeding, al is nog niet bekend hoe hoog dat bedrag zal zijn.

In totaal kwamen in Beerzerveld begin januari negen schapen om het leven. Vijf gewonde schapen moesten worden afgemaakt. ,,De verwondingen waren te zwaar, niet meer op te lappen’’, meldde de eigenaar aan de Stentor. De schapenhouder, die niet met naam genoemd wil worden, had destijds al geen enkele twijfel over de oorzaak: ,,Het moet het werk van de wolf zijn geweest. Dat zie je aan de verwondingen in de nek. Een vrachtwagenchauffeur belde mij ook nog. Die zag eerder zaterdagochtend een wolf in zijn lichtbundel opkomen.’’

Dna-onderzoek

Bij12 onderzoekt momenteel nog de dood van twaalf schapen op vier andere locaties. Op 20 februari zijn twee dode schapen aangetroffen in Heeten, twee dagen ging het om vier schapen in Lemelerveld aangetroffen en op 24 februari werden vijf schapen gedood in Daarle. Bij deze incidenten is DNA veiliggesteld voor onderzoek. Naar de dood van één schaap in Bergentheim, op 5 januari in Bergentheim, wordt geen dna-onderzoek gedaan. De analyse van dna-materiaal duurt bij iedere melding ongeveer een maand. Het onderzoek wordt gedaan door Wageningen Environmental Research (WENR).

Overijssel

De wolf sloeg in 2018 44 keer toe in Nederland. Daarbij werden in totaal 166 schapen gedood, met een totale schade van bijna 33.000 euro. In Overijssel doodde de wolf vorig jaar 54 schapen. Drenthe volgt met 52, Friesland met 18, Groningen met 17 en Limburg met 15. Verder waren er aanvallen in Gelderland (vijf dode schapen), Flevoland (2), Noord-Brabant (2) en Utrecht (1).

