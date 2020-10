Slapen in een kunstwerk? Het kan volgend jaar op landgoed ‘t Rozendael bij Heino

Mondkapje een drempel? Dan komt Marjet van de Wijhese boekhandel nog vandaag op haar e-bike langs

3 oktober ‘Vandaag besteld, morgen in huis’ is een bekende slogan van menig webwinkel. Maar bij boekhandel Primera in Wijhe gaan ze nu nog een stap verder. Met de introductie van de e-bike bezorgservice is het ‘vandaag besteld, vandaag in huis’. ,,Met de regenjas aan en de neus in de wind. Net als mijn vader vroeger met de kruidenierswinkel.’’