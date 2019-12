Slechts twintig leden, maar voetballers SV Welsum blijven aan de bal

Dit is niet het enige probleem waar de club mee kampt. De spelers worden er namelijk niet jonger op. De oudste twee zijn zestig plus, de jongste twintig jaar. ,,En dan hebben we nog een keeper en rechtsback die al ver door de vijftig zijn”, weet Hamer. ,,Als we nou twee jonge spelers erbij krijgen dan zitten we goed. Dat zorgt voor continuïteit.”

Zonen

Maar of dat lukt? Welsum telt weinig inwoners. De jongeren trainen in Terwolde of Oene. Hamer hoopt dat er zonen bij zijn die, net als hun vader, dezelfde passie voor het dorp houden en terugkomen. Hij geeft toe dat SV Welsum zich niet in een rooskleurige situatie begeeft. Bang dat de kleinste vereniging in de regio verdwijnt, is hij echter niet. De club handhaaft namelijk al vijf jaar dezelfde bezetting. Elk jaar valt er één af, maar komt er ook één bij, weet Hamer. Hij noemt de vereniging dan ook aardig stabiel.

,,We zijn in ieder geval niet pessimistisch. Het is echt een hechte club. Elkaar vlak voor een wedstrijd laten zitten is er niet bij. We hebben de boel supergoed voor elkaar, beschikken over een robotmaaier en luxe douches waar we door de tegenpartij altijd voor worden geprezen en bij ons brandt gezellig de open haard. Meestal, na afloop van een wedstrijd drinken we er nog eentje na in de kroeg in Welsum waar de eigenaar er soms een bitterballetje in doet of een kan bier. Ach, en dit jaar staan we één na laatste in de ranking. Dat is in ieder geval beter dan 2018.''