Sluiting St. Aloysiusschool mokerslag voor Boskamp, ouders eisen extra onderzoek

Woordvoerder is Jeroen Jansen (47): ,,Natuurlijk staat de gezondheid voorop, maar we willen als ouders een beter inzicht in eventuele alternatieven voor sluiting van de school. We gaan daarom een werkgroepje vormen en het bestuur vragen welke alternatieven zijn onderzocht. Wellicht gaan we een externe partij vragen of er alternatieven zijn en wat die grofweg kosten.” Jansen heeft twee dochters van elf en negen en een zoontje van zeven op de school zitten. ,,We wonen op vierhonderd meter afstand. Het is een leuke, kleine en fijne school met veel aandacht voor de kinderen.”