Snelheidsaanpassingen op Raalterstraat Heino gaan door, maar er moet een jaar lang gemeten worden

De omstreden snelheidsaanpassingen op de Raalterstraat in Heino gaan – zoals verwacht – door. Hoewel politieke partijen als Gemeentebelangen en de PvdA nog twijfels hebben of de aanpassingen effect hebben, gaat een groter deel van de weg van 80 naar 50 kilometer per uur en komt er andere belijning. Of deze ‘sobere’ maatregelen effect hebben, moet na een jaar blijken.