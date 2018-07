Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt in Marle en Lemelerveld

Olst rouwt om verlies enige café

21 juli Verdriet en onbegrip in Olst. Sportcafé de Hooiberg, het enige café in het dorp, is plotseling gesloten. Gedoe tussen de uitbater en de gemeente ligt daaraan ten grondslag. ,,Wie garandeert dat we weer zo'n goede horeca terugkrijgen?''