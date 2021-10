Sökkestoppers Heino vieren liever feest dan kijken naar carnavalsfilmpjes bij prinswisseling

Je snoep of je leven; in Wijhe is de Hallowieje­week begonnen

18 oktober Griezelen in Wijhe. Dat kan weer tijdens Hallowieje. Het Sallandse dorp is de hele week gehuld in Halloweensfeer. Niet zoals vanouds, maar in afgeslankte vorm. ,,Door twee sterfgevallen zijn we nog maar met drie man over’’, zegt organisator Peter Locate.