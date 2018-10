Soort pootjebaden voor voetenonderzoek op Sallandse Wandelvierdaagse

Op de eerste dag - de Dag van Wijhe gedoopt - voert het parcours vanuit Raalte naar onder meer Lierderholthuis. In de tent op Domineeskamp, in het voetenlab, nodigt een student van Saxion Hogeschool een wandelaarster uit blootvoets in de ‘meetbak‘ te gaan staan. ,,Eerst maar met uw linkerbeen.‘’ Even later flitsen in het mini-badje mini-camera’s, die een 3D-scan van de voeten maken. De beelden floepen op één van de twee beeldschermen.