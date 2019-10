Specerijenfabriek in Wijhe is klap stofexplosie te boven, niemand meer in ziekenhuis

De explosie deed zich voor in de maalderij, vertelt Van Born drie weken later. ,,We waren daar op dat moment kaneel aan het malen. De jongen die hiermee bezig was, raakte door een vlam gewond aan zijn hoofd en armen. Een collega heeft hem direct onder de douche gezet. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht en later overgebracht naar het Martini Ziekenhuis in Groningen. Daar is hij afgelopen dinsdag ontslagen. Binnenkort kan hij weer aan het werk verwacht ik.”