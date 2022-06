Speel- en ontmoetingsplek in Raalte afgesloten door gemeente door gevaarlijke en rottende vlonders

Gezamenlij­ke tegemoetko­ming voor Raalter onderne­mers is ‘doekje voor het bloeden’

Raalter ondernemers moeten ‘gewoon’ hun bijdrage aan de reclamebelasting betalen. Het gaat om een bedrag van 75.000 euro. De gezamenlijke winkeliers vroegen de gemeente of kwijtschelding mogelijk is, maar dat blijkt niet het geval. ,,Dat betreuren we, maar gelukkig is er wel een kleine compensatie”, zegt Henny Zomer van het Raalter Ondernemers Verbond (ROV).

15 juni