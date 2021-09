Sportbedrijf Raalte start met zwemlessen voor mensen met Alzheimer en geheugenproblemen: ‘Het stopt de ziekte niet, maar helpt absoluut’

VIDEO Op 83-jarige leeftijd ziet Penninkhof zijn Diepenveen­se droom uitkomen: ‘Is wel meteen laatste kunstje’

9:57 Het kostte bloed, zweet en tranen en duurde een jaar of twintig. Ondanks tegenslagen is het Johan Penninkhof (83), bekend van de gelijknamige modeketen, gelukt. In Diepenveen stampte de modekoning een miljoenencomplex uit de grond. Dat is nu klaar. De luxe appartementen zijn verkocht en waar de detailhandel het over algemeen lastig heeft, trekt hij doodleuk vier nieuwe ondernemers naar het dorp. ,,We hebben zelfs huurders afgewezen, Penninkhof volgt echt zijn visie.”