Sportclub Wesepe zet eerste schreden voor wandelvoetbal

Overgang naar biologisch boeren splijtzwam in Raalter politiek

14 maart De discussie over het omtoveren van een traditioneel boerenbedrijf naar een biologische boerderij, zorgt voor grote verdeeldheid in de Raalter politiek. Zo stoort het lijsttrekker Ben Nijboer van BurgerBelangen als hij hoort 'dat biologisch boeren per definitie beter is'. ,,Ik ken geen boer die onzorgvuldig met zijn land omgaat.''