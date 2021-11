Sporthal Heeten leent geld om afgekeurd materiaal te vervangen: ‘Zonder corona konden we het zelf betalen’

Erna heeft haar eigen ‘kletskassa’, maar eigenlijk verandert er niets...

Al meer dan veertig jaar is Erna Teesselink het vaste gezicht van kassa nummer 2 van de Jumbo in Nijverdal. Ze wordt op handen gedragen door de vaste klanten van de supermarkt, want Erna is altijd vrolijk en neemt alle tijd voor een praatje. Een bord met ‘kletskassa’ was haar grootste wens. En die heeft ze nu.

25 november