Sprankje hoop voor Sallandse carnavalvierders: gaat optocht Nieuw Heeten tóch door?

Corona houdt handbal­sters Kwiek voor tweede week op rij thuis

De handbalsters van Kwiek komen ook zondag niet in actie. Bij tegenstander Borhave zijn speelsters besmet met het coronavirus, waardoor de wedstrijd is afgelast. Het is voor de Raalter ploeg de tweede wedstrijd op rij die niet doorgaat in de eredivisie.

12 januari