Spreekkoren?! Live gezongen kerstliederen galmen vanaf tribune VV Heino over het voetbalveld

De veertig koorleden staan verspreid op corona-afstand van elkaar op de tribune van VV Heino. En zingen daar eindelijk weer dat het een lieve lust is, al is het wel wennen. ,,Normaal heb je in dezelfde stemgroep steun aan elkaar. Nu sta je verder van elkaar weg en in de buitenlucht. Maar we zijn al lang blij dat we weer iets kunnen. De eerste keer dat we bij elkaar kwamen op de tribune was er bovendien een oefenwedstrijdje gaande op het veld voor ons. Dat was bijzonder", lacht koorlid Wietze Schmitz.