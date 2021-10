Springkussen van Flierefluiter Raalte moet plat na klacht buurman: gemeente sommeert ‘bouwwerk’ weg te halen

VIDEO Bedrijfswa­gens bezetten parkeer­plaats bij gemeente­huis Olst-Wij­he: ‘Als de gemeente niets doet, trekken bedrijven weg’

4 oktober Het protesteren met trekkers is inmiddels een bekend fenomeen, ook in Olst-Wijhe. Maar maandagavond waren het geen landbouwvoertuigen, maar bedrijfsauto’s die de parkeerplaats bij het gemeentehuis in Wijhe bezetten. De reden: het economisch beleid van de gemeente aan de IJssel. Of eigenlijk: het gebrek aan beleid. ,,Als ondernemers overwegen te vertrekken, is het te laat.’’