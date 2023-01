Squash Hellendoorn na 31 jaar opgeheven: ‘Wij gaan Mark enorm missen en moeten op zoek naar andere kroeg’

Miss Elegance of the World op tour met clown uit Raalte: ‘We zijn uitersten, dat maakt het leuk’

Een groter contrast is nauwelijks denkbaar, en juist dat is de reden dat Hannah van der Werk uit Wijhe en Cobi Algra uit Raalte samen op tour gaan. Hannah, om haar verhaal als Miss Elegance of the World te vertellen. Cobi, om Hannah als clown Haitoet een podium te bieden. ,,Voor het vermaken van mensen, maar mét een boodschap.’’

24 januari