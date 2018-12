Stal in Raalte brandt uit

Victor Droste, de Sallandse postbode die naar Syrië vertrok. ‘Hier voel ik me gelukkig’

9:00 In 2013 verruilde postbode Victor Droste zijn woonplaats Heeten voor Syrië, ‘om daar geloofsgenoten te helpen in de strijd tegen president Bashar al-Assad’. Zes jaar later zegt hij nog altijd in het belegerde Syrische Idlib te zijn.