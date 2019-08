Steenmarter kwelt Boskamp, roofdiertjes jagen autobezitters in dorp op kosten

Weidevo­gels gedijen in Salland, maar roofdieren bedreigen verdere groei van de populaties

20 augustus Na ruim 10 jaar natuurbeheer door boeren in het Sallandse Lierderbroek gedijen de weidevogels. Het aantal nesten is verdubbeld of bijna verdrievoudigd. Maar er zijn problemen aan de horizon. Natuurlijke predatoren als de vos, das en steenmarter zijn een serieus gevaar geworden. Maar tegenmaatregelen zijn wettelijk nauwelijks toegestaan. ,,We moeten keuzes gaan maken.’’