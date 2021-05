Steffi uit Raalte vraagt als Duitse om elkaar de hand te geven op 5 mei

Video Koud op de camping? Dan doe je toch een winterjas aan? Nikki (9) en Yara (11) slapen gewoon in de tent

4 mei Het stormt, het hoost, de bomen zwiepen als was het herfst. Maar het is ook de meivakantie. Dus staat de camping bijna vol. Weer of geen weer. Want alles is beter dan nog langer thuis zitten. Nikki (9) en Yara (11) slapen gewoon in een koepeltentje. Met de winterjas aan en TikTok op de telefoon vermaken ze zich prima.