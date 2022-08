Stel je vraag aan Ton Strien, die na 15 jaar aftreedt als burgemeester van Olst-Wijhe

PEC Zwolle onder­streept goede seizoens­start in Venlo: ‘Blijven presteren en geen tijd voor onzin’

Drie zeges, elf goals en slechts één tegendoelpunt. Koploper PEC stapte zondagmiddag in Venlo met prima cijfers de bus in voor de terugreis naar Zwolle. De stemming was na de 0-4 overwinning op VVV uitstekend. ,,Er is nog een lange weg te gaan, maar voor nu mogen we superblij zijn.”

19:36